Lettera43.it - Spellbound vola su Netflix, ma fa arrabbiare i conservatori Usa

Leggi su Lettera43.it

L’animazione regna sovrana su. A livello mondiale, sulla piattaforma streaming i prodotti più visti sono Arcane 2, il capolavoro di Riot e Fortiche tratto da League of Legends, per le serie tivù, efra i lungometraggi. Per quanto riguarda quest’ultimo, il successo si conferma anche in Italia, dove è il prodotto per ragazzi più visto in assoluto. Nonostante il plauso generale, tuttavia, il lavoro di SkyDance Animation non ha convinto tutti ed è finito persino nel mirino delle critiche da parte delle famiglie conservatrici americane: sotto accusa la decisione di trattare il divorzio come uno dei temi principali della narrazione. «È uno stupido stratagemma per normalizzarlo agli occhi dei bambini», si legge sui social e sugli aggregatori online. «Non è normale». Sul caso è intervenuta anche la regista Vicky Jenson, nota per aver co-diretto Shrek, che ha parlato con MovieWeb: «Nei film si possono uccidere i genitori, ma non sia mai che si lascino.