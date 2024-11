Schlein | mobilitazione Pd su temi salute ascolto e presenza in luoghi cura

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – Il Pd continuerà la “sulla sanità pubblica”, lo ha detto la leader del partito Ellyal termine della riunione della segreteria: “La continueremo perché è la preoccupazione più avvertita dagli italiani a prescindere da come hanno votato. Continueremo ad attraversare il paese, ad andare neidi, a dialogare con gli operatori sanitari, a raccogliere i bisogni dei cittadini. Le persone stanno rinunciando arsi, perdono le speranze di potersire. Ma quelle speranze sono legate a un diritto costituzionale”. “Anche per questo – ha aggiunto – abbiamo fatto proposte nella manovra per chiedere di rifinanziare la sanità pubblica, di aumentare il personale nelle strutture sanitarie, perché coi reparti che si svuotano le liste d’attesa sono destinate ad allungarsi”.