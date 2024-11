Roma lavoro a Trigoria verso il Tottenham | Ranieri valuta Dybala ma non solo

Leggi su Sportface.it

Secondo allenamento settimanale per ladi Claudioa due giorni dalla sfida di Europa League contro il, in programma giovedì alle 21:00. Il compito dei giallorossi sembra proibitivo. Un po’ per motivi storici, visto che i capitolini non hanno mai vinto a Londra in competizioni Uefa, e un po’ per i momenti diversi che le due squadre stanno vivendo: laè reduce dalla sconfitta di Napoli e ha vinto una sola partita nelle ultime sei gare stagionali, mentre ilha fatto il carico di autostima con il 4-0 inflitto al Manchester City. La squadra giallorossa però deve crederci vista la situazione di classifica: Pellegrini e compagni sono ventesimi con 5 punti in piena zona playoff da non teste di serie. Serve una svolta, ma un pareggio alStadium basterebbe per far sorriderein vista del match contro l’Atalanta all’Olimpico.