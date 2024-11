Formiche.net - Piccoli reattori crescono. Buono racconta la sfida di Newcleo per l’atomo

In questi mesi diverse forze, tutte a latitudini diverse, sembrano convergere verso un obiettivo comune: riportare in Italia un nucleare pulito e di ultima generazione. Da una parte c’è un ritrovato consenso degli italiani (si veda l’articolo dedicato alla sesta edizione dell’Intelligence week, a Palazzo Altieri), che non sembrano più considerarecome una minaccia, bensì un’opportunità per garantire energia sicura a buon mercato. Dall’altra ci sono i piani del governo, che vanno dritti verso un nucleare di Stato.E qui il punto. L’Italia potrebbe dotarsi della prima newco a trazione pubblica per lo sviluppo e la messa a dimora di mini, gli small modular reactors, considerati tra i più promettenti per le potenziali efficienze sui costi e l’elevata sicurezza. Guardando ai pesi, Enel avrebbe la quota di maggioranza con il 51%, seguita da Ansaldo Nucleare col 39% e da Leonardo col restante 10%.