Napoli, Lukaku criticato dalla piazza: "Sono chiacchiere". E i numeri sono dalla sua parte

Il belga non sta affatto convincendo i tifosinopei per gol e soprattutto prestazioni, ma le statistiche per ora danno ragione a Big RomL’estate 2024 è stata quella del ritorno di Romeluin Serie A, che in realtà dall’Italia non se n’è mai andato. Il belga è rientrato in silenzio dal prestito alla Roma, dove ha disputato una stagione comunque abbastanza positiva con 21 gol in 47 partite. Non un’annata da incorniciare sicuramente, viste le 13 reti in campionato, ma in ogni caso si è confermato pedina fondamentale per ogni squadra.Romelu(LaPresse) – calciomercato.itLo è anche aldi Antonio Conte, che lo ha rivoluto a tutti i costi dopo l’esperienza vissuta insieme all’Inter che ha portato allo scudetto. Quella in nerazzurro con il tecnico salentino è stata la seconda miglior stagione della carriera di Big Rom in campionato, con 24 gol (all’Everton ne aveva fatti 25 in Premier nel 2016/17).