Marco Granelli rieletto presidente di Confartigianato

L'assemblea diha, per acclamazione, per il quadriennio 2024-2028 alla presidenza della confederazione di artigiani e piccole imprese che associa 700.000 imprenditori organizzati in 103 associazioni territoriali e 21 federazioni regionali. Lo affiancano tre vicepresidenti: Eugenio Massetti (vicario), Michele Giovanardi e Fabio Mereu. Completano il comitato di presidenza Roberto Boschetto, Graziano Sabbatini, Ferrer Vannetti. Vincenzo Mamoli è stato confermato segretario generale. "- dice, indicando le linee programmatiche del suo secondo mandato - prosegue il proprio cammino all'insegna della capacità di accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nelle grandi trasformazioni economiche e sociali e nelle transizioni green e digitale.