Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: tanta riflessione soprattutto dell’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:13è ufficialmente sotto l’ora di gioco a disposizione. Sta pensando da oltre 25 minuti.11:10 Intanto il tempo didista pericolosamente scendendo verso l’ora e lui non ha ancora ben deciso cosa fare. Può essere stia analizzando Cd4 o Td6, tutte e due mosse che aumentano la pressione, ma in questo momentoCd4 sarebbe quella in grado di dargli un minimo di gioco emeno chance a, che ha una posizione in cui si vorrebbe senz’altro stare si fosse nel Bianco.11:08 Sempre in tema di campionato italiano, ci sono anche le sezioni femminile, con Silvia Bordin, Marina Brunello, Elisa Cassi, Melissa Maione, Valeria Martinelli, Giulia Sala, Olga Zimina ed Enrica Zito, e quella Under 20, con Luca Ballotti, Francesco Bettalli, Joshuaede Cappelletto, Niccolò Casadio, Vittorio Cinà, Leo Titze, Gabriel Urbani e Neven Hercegovac.