Lettera43.it - Israele bombarda Beirut mentre il governo vota sul cessate il fuoco

Martedì pomeriggio, l’aviazione israeliana ha condotto un massiccio attacco su, colpendo simultaneamente 10 punti, inclusi quartieri centrali della capitale libanese. Per la prima volta, sono state ordinate evacuazioni anche in zone centrali come Hamra. Il ministero della Salute libanese ha riferito che almeno dieci persone sono morte e un quartiere del centro è stato colpito senza preavviso.ha dichiarato di aver colpito 20 obiettivi legati a Hezbollah, e l’agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che uno deimenti «ha distrutto un edificio di quattro piani che ospita degli sfollati». L’attacco è avvenuto poche ore prima dell’inizio della riunione delisraeliano per discutere un accordo diil fuoco, che prevede il ritiro di Hezbollah a Nord del fiume Litani e la creazione di una zona cuscinetto sorvegliata da truppe libanesi e forze Onu.