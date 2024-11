Ilrestodelcarlino.it - Infermieri picchiati in reparto un mese dopo l’aggressione: “Pensiero fisso, la paura resta”

Modena, 26 novembre 2024 – ?????È passato quasi unda quel. Un’aggressione che Maurizio Alaimo, e il collega Vincenzo Giambruno, hanno ancora impressa nella loro mente: lo scorso 28 ottobre, infatti, i due giovani sono stati messi all’angolo e violentemente pestati dai familiari di una paziente ricoverata neldi cardiologia a Baggiovara, dove entrambi lavorano come. Sono passati giorni, settimane, ma nonostante lo scorrere del tempo, ildi quell’incubo non sembra affatto svanito. Al contrario, bussa ancora alla porta della mente e riecheggia nella loro memoria. “Allo stesso tempo però – conferma Maurizio – non è svanita nemmeno la determinazione. La determinazione nel voler portare avanti una battaglia contro le violenze sui sanitari, che non meritano di andare al lavoro con lache possa succedere qualcosa di terribile, di essere, come successo a noi”.