Gaeta.it - Indagine su carabiniere dopo la morte di un giovane a Milano: l’interrogazione di De Corato

Il tragico incidente avvenuto a, che ha portato alladi un diciannovenne, ha scatenato un acceso dibattito politico. L'episodio, che si è verificato durante la notte tra sabato e domenica, coinvolge unindagato per omicidio stradale in concorso. Il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De, ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare per chiarire le ragioni di questa.Il dettaglio dell'incidenteL'incidente che ha catalizzato l'attenzione si è verificato in via Carlo Farini, dove iltunisino alla guida di uno scooter ha tentato di sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine. La pattuglia dei carabinieri, identificata come una "Gazzella", ha avviato un inseguimento quando il ragazzo non ha ottemperato all'ordine di fermarsi.