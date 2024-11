Lanazione.it - Il Pd pratese locomotiva dem: "Il mio obiettivo è portare la comunità alle Regionali"

Il Pd con il patto di Paperino ha tracciato la linea verso il 2025. Segretario Marco Biagioni, un accordo che vorrebbe porre il Pdal centro della scena del centrosinistra toscano. "Prato può dare molto alla Toscana, non solo al centrosinistra. Vogliamoa Firenze, con umiltà e determinazione, quelle che sono le competenze e le idee di un territorio che vive oggi una realtà che il resto del Paese vedrà tra 20 o 30 anni. È una ricchezza immensa. L’unico patto che vogliamo fare è quello che tiene insieme lavoratori, imprese, terzo settore e società civile. E il Pd può essere il motore trainante di questo percorso". Col patto avete anche recuperato Biffoni in un ruolo significativo. E tutti insieme a sostenere la sindaca Bugetti. "Matteo non lo abbiamo mai perso ed è stato determinante nella vittoria al primo turno.