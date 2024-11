Ilrestodelcarlino.it - "Hanno spaccato tutto e rubato"

Sembrava essersi smorzata la scia di furti che nel giro di due sere ha messo a ferro e fuoco la Valmusone e invece no. Domenica sera altro colpo, seppur da poco, in un’abitazione al Cerretano di Castelfidardo. Anche stavolta i ladri sono saliti sulle grondaie della palazzina e poi sono riusciti a entrare nell’appartamento. Era vuoto ma qualcosa deve averli messi in fuga. Sono riusciti a portare via però un pc e soldi nascosti nel comò della camera da letto, risparmi tenuti con cura.lasciato una scia di danni indicibile dopo aver rotto la porta finestra eil vetro. Sono agili e forti, non li spaventa nulla, nemmeno rischiare che in casa ci sia qualcuno. Un terzo (o quarto) funge da "palo" e li aspetta in macchina. La sera prima erano stati in zona Sant’Agostino, sempre a Castelfidardo, e anche a Osimo, quartiere Sacra Famiglia.