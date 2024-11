Uominiedonnenews.it - Emma Marrone, Fratello: Chi é E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la storia di Francescodi, simbolo di coraggio e altruismo. Un legame familiare che va oltre ogni traguardo.Chi è Francesco, ildi, e chefa, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, non è l’unica nella sua famiglia ad aver raggiunto importanti traguardi. Suominore, Francesco, ha costruito una carriera che, pur distante dal mondo dello spettacolo, ha conquistato l’orgoglio della cantante e dei fan. Ma chi è Francescoe cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.Francesco: l’infanzia e il rapporto conFrancesco, chiamato affettuosamente “Checco”, è nato il 15 settembre 1988 ad Aradeo, in provincia di Lecce, come la sorella. I due hanno trascorso un’infanzia semplice ma segnata dalla musica, grazie al padre Rosario, chitarrista amatoriale.