Bellezze.tv - Crystle Stewart, la bellezza di Beauty in black

inè una nuova serie drammatica statunitense in onda da poche settimane su Netflix con un cast esclusivamente di colore. Narra le vicende di una famiglia super ricca che ha costruito un impero nel settore dei prodotti per lama che vive faide interne che si intrecciano con un night club nel quale è costretta a lavorare Kimmie che è il personaggio che si contrappone a Mallory interpretata dalla nostra.La serie potrebbe essere interessante ma a tratti è surreale con situazioni davvero inverosimili come lo strip club nel quale il clienti lanciano i biglietti da un dollaro alle ragazze o ai ragazzi oppure il vecchio Horace che confida, alla prima stripper che gli capita a tiro, che i prodotti diche producono fanno venire il cancro oppure ancora le mille morti violente che vengono ripulite senza colpo ferire dal fedele Jules.