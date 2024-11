Gaeta.it - Crisi idrica in Basilicata: niente commissione d’inchiesta per i 29 comuni

Facebook WhatsAppTwitter La situazione dellache colpisce 29del sistema idrico della Camastra, inclusa la città di Potenza, non avrà una. Questa decisione è stata presa dal consiglio regionale dellache ha bocciato la proposta per approfondire le cause di questa emergenza, che coinvolge circa 140 mila residenti lucani. I motivi del rifiuto e la gestione dellarestano argomenti di discussione accesa tra i politici locali.Il voto del consiglio regionaleNella seduta recente del consiglio regionale, la proposta di istituire unaè stata respinta. A votare a favore dell’iniziativa sono stati consiglieri provenienti da diverse forze politiche, tra cui Araneo e Verri del M5S, Chiorazzo e Vizziello della BCC, oltre a Cifarelli e Lacorazza del PD.