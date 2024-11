Ilrestodelcarlino.it - Console Solestà, Forlini ci crede:: "Il mio impegno sempre col cuore"

Il sestiere di Porta, il 15 dicembre, oltre ad eleggere il nuovo comitato, che sarà presieduto da Andrea Mancini, provvederà a scegliere il. A contendersi la carica, succedendo al compianto Patrizio Zunica, saranno Luigi Lattanzi (che è stato il caposestiere più vincente nella storia della Quintana) e l’ex consigliere e attuale giudice della Fisb, Federico. Proprio quest’ultimo ha scritto una lettera aperta, sui social, spiegando i motivi per i quali si è candidato. "Questa scelta nasce da una passione sincera e profonda per la Quintana e dall’amore incondizionato che honutrito per il nostro sestiere – spiega–. Sono stati i numerosi attestati di stima ricevuti a motivarmi e a darmi la forza per compiere questo importante passo. Lavorare per Portaè stato, ed è tuttora, un grande onore.