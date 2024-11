Justcalcio.com - CdS – Calciomercato Juve, Thiago Motta all’erta su Zirkzee: cosa sta succedendo

2024-11-26 10:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel Corriere dello Sport:C’è chi giura chestia seguendo con grande interesse i mesi molto difficili di Joshuaallo United: poche presenze e di basso minutaggio, l’avventura in Premier dell’attaccante si sta rivelando più che in salita. E nel giorno della prima partita con Amorim in panchina non sono mancate neanche le critiche del portoghese. «Bisogna capisca che deve entrare in area per sfruttare i cross», le parole del tecnico al termine del pareggio contro l’Ipswich Town.e i mesi difficili al Manchester UnitedIl rapporto con i tifosi poi non è mai decollato. Sui social alcuni gruppi dello United lo hanno inserito nella lista degli acquisti peggiori della storia dei Red Devils, perché secondo molti sarebbe lontanissimo dagli standard del club: da quanto trapela, la stessa società sembrerebbe consapevole di aver sbagliato affare.