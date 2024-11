Gamberorosso.it - Basta discussioni. Lollobrigida presenta il decreto sui vini delacolati: via libera entro Natale

accelera suidealcolati e fa un passo indietro rispetto alle ultime dichiarazioni (fino all'ultimo mi batterò per nn chiamarli). Dopo mesi di stallo – compreso il giallo del doppioconteso tra Masaf e Mef - il ministro dell’Agricoltura ha finalmente convocato la filiera a via XX Settembre perre lo schema delche dovrebbe dare il viaalla produzione di vino no e low alcol anche in Italia.Ok alla dealcolizzazione ma non per Dop e IgpIl testo riprende in larga parte le linee tracciate dalla normativa europea, a partire dalla definizione e classificazione deidealcolizzati (titolo alcolometrico non superiore a 0,5%) e parzialmente dealcolizzati (titolo alcolometrico superiore a 0,5% ma inferiore al minimo della categoria originale).