Assurdo è davvero lei Oggi è così ma 10 anni fa era completamente diversa | che trasformazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tra i tanti giovani chepopolano i social e conquistano l’attenzione di milioni di persone, uno dei volti che si è distinto maggiormente è senza dubbio quello di Samantha Frison. Partita da giovanissima come youtuber, è diventata nel tempo una figura poliedrica: muser, beauty influencer, content creator e modella. Seguita a livello internazionale, Samantha ha saputo conquistare un pubblico vastissimo grazie alla sua bellezza, al suo carisma e alla sua personalità solare ed energica. Ragazze e ragazzi, ma anche adulti, la seguono e la ammirano per la sua genuinità e il suo modo unico di comunicare., i social media rappresentano una vetrina potentissima che ha cambiato radicalmente le dinamiche della fama e del guadagno, soprattutto per i più giovani. In un mondo in cui l’accesso a piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube è immediato, i ragazzi hanno la possibilità di diventare famosi praticamente da un giorno all’altro.