Arezzo, con Perugia ed Entella per ritrovarsi. Manzo blinda Troise ma serve una scossa

di Luca AmorosiNel calcio non capita spesso di avere una chance di pronta rivincita contro la stessa squadra: l’invece ce l’ha e la deve assolutamente sfruttare per rialzare il morale, ritrovare una vittoria che manca da cinque gare ufficiali e rasserenare non solo lo spogliatoio, ma anche un ambiente che si è avvelenato, come certificato dalla contestazione della tifoseria e dal ritiro punitivo ordinato dal presidente. Domani il Cavallino torna aa distanza di soli cinque giorni dalla disfatta in campionato di venerdì scorso per gli ottavi di coppa Italia di serie C: si gioca in gara secca con supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti. In palio la qualificazione ai quarti, che la squadra didisputerebbe, in caso di successo, mercoledì 18 dicembre in casa contro la vincente di Catania-Trapani.