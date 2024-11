Lanazione.it - "Addio al cognome di mio padre: ora sono libero"

Oggi Anis ritira la sua nuova carta di identità. Sopra c’è ildella madre che ora diventa il suo: Ruschi. Scompare quello che ha portato dalla nascita, ildelJawad Hicham, in carcere con una condanna all’ergastolo per aver ucciso con 23 coltellate la moglie Sara, 35 anni e la madre Brunetta Ridolfi nell’appartamento che affaccia su Porta San Lorentino. Lui quella notte c’era, ha visto tutto e soccorso la madre, ha chiamato l’ambulanza e messo in salvo la sorellina di due anni. Porta quella notte nei suoi giovani anni (ha festeggiato da qualche mese il diciottesimo anniversario) e in quelli che verranno ma ricomincia dal documento che lo identifica e nel suo caso, segna un nuovo inizio. Anis perchè questa scelta? "Mioper me non esiste più. Avevo deciso di cambiaregià prima della tragedia e ora lo vivo come una sorta di liberazione, una presa di distanza definitiva da chi ha ucciso mia madre e mia nonna".