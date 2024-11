Lanazione.it - A San Giuliano Terme una giornata di visite all'udito gratuita in farmacia

Leggi su Lanazione.it

San(Pisa), 26 novembre 2024 - Proseguono gli appuntamenti gratuiti inlegati alla ricerca e alla valutazione dei disturbi dell'. Ladidi venerdì 29 novembre, allaSan Martino in via Lenin 132 a San, in orario continuato dalle 9:30 alle 18:30, è dedicata alla prevenzione di questi disturbi ed è propostamente a chiunque stia sperimentando sintomi come difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma. L'evento consiste in un'analisi volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame detto otoscopia - una vera e propria indagine visiva dell'interno dell'orecchio - e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia ad alta risoluzione.