Bergamonews.it - Violenza sulle donne, la voce dei giovani: “Il cambiamento culturale è lento e generazionale, ma necessario”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Scorrono in fretta le giornate inghiottite dal ritmo frenetico che ci circonda, eppure, ogni giorno, accadono storie diche ci costringono a fermarci. La Giornata internazionale contro laè un momento di riflessione, ma anche di azione, per capire veramente cosa significhi, dobbiamo ascoltare ladelle nuove generazioni.Abbiamo così chiesto a trentabergamaschi di raccontare cosa pensano delladi genere, il significato di questa giornata ai loro occhi, i cambiamenti che vedono come necessari nella nostra società e come il tema può diventare una priorità per la generazione che cresce. E le loro risposte ricordano come una trasformazione sociale, pur richiedendo tempo, è possibile e indispensabile.Ogni 25 novembre l’attenzione si concentra spesso su eventi drammatici come omicidi e femminicidi.