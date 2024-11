Lanazione.it - Violenza contro le donne. Salgono le richieste di aiuto

In un anno 71 persone sono finite al Pronto soccorso per maltrattamenti e abusi. Nei 5 Pronto Soccorso della provincia aretina gli accessi protetti secondo il percorso studiato dalla Asl per le vittime di, sono stati 150. Il dato che colpisce riguarda anche i minori, vittime di adulti senza scrupoli. Accade spesso in famiglia, nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro al mondo. I minori che hanno varcato la soglia dell’hub dell’emergenza sono stati 21 nel 2023 sul totale di 150 persone colpite dalla furia della gelosia o della malvagità. Sono i numeri del Codice rosa, che disegnano le dimensioni di un fenomeno che non scende. Semmai sale, sopratutto nelledi. Nell’area vasta della Asl che copre tre province, oltre 500 persone, tra adulti e minori, sono state vittime die hanno ricevuto unconcreto.