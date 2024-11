Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2024 ore 20:30

DEL 25 NOVEMBREORE 20.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA.FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA.SULLA STATALE FLAMINIA PROSEGUONO I LAVORI FINO AL 29 NOVEMBRE PER IL RIFACIMENTO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUL VIADOTTO DEL GIUBILEODURANTE I LAVORI, PREVISTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO DAL KM 11+000 AL KM 15+150 NEL TRATTO COMPRESO TRA LABARO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN FASCIA ORARIA 21.00 – 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.SULLA A1 MILANO- NAPOLI, DA oggi FNO AL 26 NOVEMBRE SI SVOLGERANNO I LAOVRI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALERIMARRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRATA VERSO FIRENZE DALLE ORE 22.