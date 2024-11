Lapresse.it - Unicredit, gelo del governo su Bpm. Giorgetti: “Operazione non concordata”

La mossa disu Banco Bpm agita il. L’offerta pubblica di scambio volontaria – per un controvalore di 10,1 miliardi di euro, interamente in azioni – lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel sulla totalità delle azioni dell’istituto gestito da Giuseppe Castagna, coglie di sorpresa l’esecutivo e il ministero dell’Economia, in un lunedì già impegnativo per la manovra. L’è stata “comunicata ma noncon il. Anche perché come noto esiste la golden power”, gela il titolare del Mef, Giancarlo, facendo riferimento ai poteri speciali che, in Italia, ilpuò esercitare nei settori strategici per tutelare l’interesse nazionale. Nessun commento trapela da palazzo Chigi. La linea è quella che sul tema si è espresso il ministro dell’Economia e quindi “vale quello che ha detto”.