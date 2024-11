Lortica.it - Un risveglio riflesso

Mi trovai di fronte una persona che conoscevo da tempo. A un mio cenno di saluto rispose, poi distolse lo sguardo e iniziò a lavarsi il viso, il collo e dietro le orecchie. L’acqua era fredda, e subito si asciugò con un brivido che gli percorse tutto il corpo. Guardò verso di me e domandò:“.E ora cosa fai?”Ero in pensione già da tempo e, come ogni mattina, mi preparavo per la mia solita camminata in centro con gli amici: un caffè macchiato, una mezza pasta e qualche chiacchiera sul calcio. Discussioni infinite sulla squadra, gli errori di formazione e i giocatori. Così gli risposi:“Le solite cose, vado in centro!”Lui replicò:“Ti accompagno?”“Se vuoi venire!”Uscimmo insieme, ma lui non aveva preso il cappello. Anche lui, come me, è pelato, e con i primi freddi è meglio coprirsi. Lo accompagnai su, a casa sua, a prenderlo.