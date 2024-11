Rompipallone.it - ULTIM’ORA – Grave infortunio per il portiere della Nazionale: stop lunghissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Novembre 2024 22:21 di Raffaele CafagnaPessime notizie per il CT Spalletti,per ile tempi di recupero lunghissimi.L’ultima sosta del 2024 per le nazionali si è conclusa qualche giorno fa, ma si torna già a parlare di Italia. La squadra allenata dal CT Luciano Spalletti sembra essere in ripresa, come testimoniano anche gli ultimi risultati ottenuti. Gli Azzurri infatti sono arrivati secondi nel girone A2 di Nations League con Francia, Belgio e Israele. Per la nostra selezione ben 13 punti in sei partite e il primo posto sfumato solo a causadifferenza reti. Decisiva la sconfitta per 1-3 incassata a San Siro contro la Francia domenica 17 novembre.Ad ogni modo un risultato che ci porta tra le otto finalisteNations League e ci permette di presentarci come testa di serie alle qualificazioni per i mondiali.