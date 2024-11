Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un plauso nel cuore della notte segni raggiungimento a Baku dell’accordo per quasi 200 Nazioni al vertice cop29 Dopo quasi due settimane di trattative A un passo dal fallimento il presidente della conferenza TAR babayev annuncia l’approvazione del nuovo obiettivo di Finanza climatica dell’accordo di Parigi che caccia il fantasma di un fallimento totale Ma lascia scontenti Paesi nel sud del mondo prima gli Stati Uniti la Gran Bretagna E ora anche la Francia segna a chi era il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro gli tiri in territorio Russo per autodifesa a parlare è stata ministro degli Esteri francese Genova Albaro per l’Ucraina potrebbe anche lanciare contro la Russia missili forniti da Parigi Nella logica della autodifesa in un’intervista pubblicata in anticipo da l’emittente britannica BBC il capo della diplomazia francese non ha precisato Se ciò sia effettivamente già accaduto Inoltre non ha parlato di un permesso formale o recentemente formulato Anzi arrivati dalla posizione ben nota della Francia il presidente Manuela aveva già fermato Maggio durante la sua visita di stato in Germania che l’Ucraina deve essere in grado di memorizzare gli obiettivi militari russi direttamente coinvolti nelle operazioni contro il suo territorio il diritto internazionale chiaro l’Ucraina ha il diritto di difendersi ha preso una svolta inaspettata l’arresto di Alessandro Basciano l’influencer di 35 anni arrestato a Milano per stalking dopo la compagnia Sophie codegoni modella di 23 anni 24 ore dopo essere entrato in cella l’uomo è stato scarcerato senza prescrizione alcuna dal gip Anna magella che revocata l’ordinanza di custodia cautelare dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuta a San Vittore appena uscito dal carcere dove l’attendevano alcuni amici Basciano è stato contattato telefonicamente da Fabrizio Corona secondo quanto dal difensore Leonardo d’erasmo e voltiamo ancora pagina Partiamo ora da allo sport ed al tennis ciclone Tenerina arrestabile Travolta Australia Italia in finale 2-0 Australia vince anche berrettini È unita al tennis da sogno gli anni che ha finale Davis ora sfida all’olanda Serie A parma-atalanta finisce 1 3 gol di retegui persone lucman Betta con l’Inter cancelleria corsa le distanze per i gialloblù annullato per fuorigioco dovere ti dia de Mola espulso per proteste Milan Juventus finisce 0-0 La squadra di Inzaghi vince 05 Verona alle 15 oggi Como Fiorentina per il momento è tutto ancora a voi tutti l’augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa