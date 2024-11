Pistoia, i genitori condannati a pagare 85 mila euro per la figlia che ha spintonato una compagna a scuola

Leggi su Open.online

85di risarcimento. È la somma che una coppia disi è vista condannata aa unadi classe della. Le due avevano litigato anell’aprile 2019. Durante una lezione le due 14enni chiesero di uscire per raggiungere i loro armadietti al piano inferiore. Giunte vicino alla rampa delle scale una delle due spinse la schiena dell’altra con entrambe le mani. L’altra sbatté la testa contro uno spigolo in cemento: trauma cranico e taglio sul volto di 12 centimetri. Il tribunale nella sentenza ha evidenziato che un genitore ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare un figlio. Le due al momento del verificarsi del fatto erano sorvegliate dalla collaboratrice scolastica, che le aveva già richiamate perché stavano correndo. Ma il tribunale ha detto che durante l’incidente non c’era personale docente a controllare.