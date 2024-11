Terzotemponapoli.com - NM Live – La vittoria con la Roma ha un peso importante. Napoli è grintoso e compatto

Leggi su Terzotemponapoli.com

NM– Giovanni Ignoffo, Rubens Pasino, Antonio Petrazzuolo, Pino Taglialatela, Cristian Bucchi e Rosario Pastore sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Maradona è indimenticabile, quando lo incontrai provai una grande emozione, ilha acquisito consapevolezza”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Maradona è indimenticabile. Ho avuto il piacere di conoscerlo il giorno del Ferrara Day a, è venuto nello spogliatoio ed è stata un’emozione incredibile, lo abbiamo voluto abbracciare.