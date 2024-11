Metropolitanmagazine.it - Nicki Minaj, la rapper anticipa ai fan la pubblicazione di un nuovo album nel 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: lache sta per pubblicare la version deluxe del suo ultimo progetto discografico, Pink Friday 2 – The Hiatus, hato sui canali ufficiali l’arrivo di unnelal quale seguirà un tour.annuncia unnelLo scorso weekend, l‘artista ha lasciato un indizio sui social, rispondendo ad una domanda arrivata dai fan, confermando che ci sarà il lancio di untour a supporto del prossimo. In post la voce di Anaconda ha spiegato: “Lasciatemi chiarire..Vi verrà comunicato un tour nel..Con l’, ma non che il tour inizierà nel”. Il post arriva a distanza di poco meno di un mese prima della release della versione deluxe del suodel 2023, Pink Friday 2 – The Hiatus, prevista per il 13 dicembre, un anno dopo ladel lavoro in studio originale, Pink Friday 2Lo scorso mese, laaveva messo a tacere le voci che sai rincorrevano sul possibile stop, asserendo che: “Non andrà da nessuna parte”.