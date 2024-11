Tpi.it - “L’astensionismo aiuta il potere ma noi, oggi, non abbiamo alternativa”: lettera a TPI

di un lettore di TPI alla redazione:Mi sembra che, fino a questo momento, nessuno abbia rimarcato la corrispondenza, nel senso della partecipazione, tra il voto politico e quello della base alla “Costituente” del partito di Conte.Montanari, sul, afferma che nessun discorso sul patrimonio culturale (le pietre) può stare in piedi senza tener conto del suo rapporto con i vivi, intesi come comunità politica (il popolo).Mi sorprende il fatto che, al Palazzo dei Congressi, abbiano votato solo il 54% degli aventi diritto, sui quesiti posti in essere, fino ad arrivare al 62% per l’epurazione di Grillo, non cittadini comuni ma persone che, qualche tempo fa, deliberatamente, avevano scelto la partecipazione attiva alla politica di quell’orientamento. Mi sorprende di più che nessun opinionista abbia ancora messo in correlazione le percentuali di questo evento con le contestazioni fatte in precedenza in relazione ad un partito (FdL), che in contesto elettorale, afferma di aver vinto con un 28% ma, in realtà non governa perchè l’hanno voluto gli Italiani, lo fa nel rapporto di una volontà espressa soltanto attraverso una percentuale riconducibile al 16%.