Tvplay.it - Juventus, che batosta! La rivelazione su Vlahovic gela Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Tengono banco le condizioni didopo l’infortunio rimediato dall’attaccante serbo durante i recenti impegni con la sua Nazionale. Attenzione agli ultimi aggiornamento dall’infermeria bianconera e alla nuovaperCome confermato dall’ultimo allenamento alla Continassa,ha lavorato ancora in maniera differenziata dopo il leggero problema fisico accusato nei giorno scorsi. Escluse lesioni, ma la sensazione è cheandrà incontro a un nuovaconsiderando l’indisponibilità del suo centravanti in vista del match di Champions League contro l’Aston Villa. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo.La sensazione è chesalterà la sfida di Champions League contro l’Aston Villa, per poi tornare a pieno regime in occasione della 14^ giornata contro il Lecce.