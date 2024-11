Inter-news.it - Inzaghi in Verona-Inter-Lipsia chiarisce l’unica discriminante delle sue scelte di formazione

non cambia idea sul suo 3-5-2 iniziale ma modifica sempre più spesso le pedine coinvolte nel progettodi questa stagione. Decisioni che a volte fanno discutere preventivamente anche più del dovuto ma alla fine parla il campo. E i risultati non mentonoMILANO – Non esiste il concetto di “riposo” quando il calendario ti mette davanti a una serie di impegni senza possibilità di recuperare tra l’uno e l’altro. Nulla da archiviare ma solo da portare avanti con strategia per l’, cheè impegnata su tutti i fronti. Sì, non “su più fronti” ma su tutti. Dal Campionato di Serie A Enilive alla UEFA Champions League, passando per la Coppa Italia Frecciarossa (da dicembre) e la Final Four di EA SPORTS FC Supercup in Supercoppa Italiana (a gennaio). Fino alla Coppa del Mondo per Club FIFA (tra giugno e luglio).