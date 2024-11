Liberoquotidiano.it - Il filorusso vince il primo turno delle presidenziali: Romania-choc, terremoto per Nato e Zelensky

Sorpresa per Calin Georgescu alelezioniin. Il candidato di estrema destra e, smentendo i pronostici iniziali, è in testa (98% le schede scrutinate) con il 22,5%preferenze seguito dalministro di centrosinistra Marcel Ciolacu, che ha ottenuto il 19,55%. I due quindi si sfideranno nel ballottaggio dell'8 dicembre. Qualunque sia il risultato, "l'estrema destra è di gran lunga il grande vincitore di queste elezioni", ha detto all'AFP il politologo Cristian Pirvulescu. L'altro candidato nazionalista, George Simion, è attualmente quarto: l'estrema destra è dunque sulla buona strada per prendere circa un terzo dei voti. Un risultato che sarebbe unpolitico nel Paese di 19 milioni di abitanti, membro dellache finora ha resistito alle posizioni nazionaliste, distinguendosi da Ungheria e Slovacchia.