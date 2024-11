Justcalcio.com - Il favorito dell’Arsenal coinvolto nel “dramma del coltello” di New York

Notizia fresca giunta in redazione:Nicklas Bendtner ha confermato di essere stato presente come amico della vittima all’orribile attacco connell’Upper West Side di Newla scorsa settimana.L’ex attaccantee della Danimarca è stato mostrato nelle riprese delle telecamere a circuito chiuso degli eventi precedenti e successivi all’attacco, in cui un ex calciatore danese di 55 anni non identificato è stato tagliato in faccia con un.Si possono vedere Bendtner e il suo connazionale camminare insieme per la strada prima che un uomo li insegua. L’attacco in sé non viene ripreso in video. Il presunto aggressore, Joshua Zinberg, torna quindi nell’inquadratura con in mano un oggetto simile a una lama.La starNicklas Bendtner è stata coinvolta nella vicendaNicklas Bendtner ha lasciato l’Arsenal per il Wolfsburg nel 2014 Bendtner è stato riconosciuto nel filmato e contattato dall’outlet danese BT, al quale ha confermato che era lui nella foto.