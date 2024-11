Ilgiorno.it - Il Comune ai residenti: salviamo la villa

"L’amministrazione comunale continuerà a seguire le vicende diRicotti giocando un ruolo attivo e senza escludere percorsi nuovi e differenti rispetto al passato". Risponde così ildi Arese ai 1.047 cittadini che hanno sottoscritto la petizione "Ricotti La Valera-Arese" promossa dall’associazione Prospettiva 2023. Chiusa dal luglio 2019 la dimora di delizia del ‘700 di proprietà della famiglia Ricotti, laè un luogo ricco di storia e prima di chiudere i cancelli in modo definitivo per problemi finanziari ha ospitato moltissimi eventi culturali. Diventati un luogo di abbandono e degrado la, il borgo caratteristico e la chiesa meritano di essere conservati e valorizzati e tornare ad essere uno dei luoghi del cuore non solo degli aresini ma di tutto il territorio milanese.