Lanazione.it - Firenze, la città si accende a festa: il nostro viaggio tra i mercatini natalizi

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 - Idi Natale tornano ad animare vie e piazze tra casette nordiche, luminarie, mercati straordinari ed eventi speciali che accendono e catapultano lanel pieno dello spiritoo. Alcuni sono ormai entrati nelle tradizioni cittadine dell’Avvento, altri sono delle vere e proprie novità. Ma andiamo per ordine. Atorna il tradizionale Weihnachtsmark di piazza Santa Croce. Fino al 22 dicembre gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno, porteranno i profumi e i sapori tipici con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. In programma un fitto calendario di eventi, con una particolare attenzione all'intrattenimento per i più piccoli. Al Mercato, inoltre, sarà presente la casetta di Babbo Natale nella quale saranno organizzati giochi per bambini che potranno lasciare la letterina e poi tanta musica dal vivo.