Federica Di Meo | ’Manga ISSHO’ è una svolta Il global manga sta diventando tendenza

È stato già presentato a Lucca Comics & Games, ma la Milan Games Week & Cartoomics è stata l’occasione per parlare – conDi Meo – diISSHO. L’innovativa rivista diunisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia). Sarà pubblicata trimestralmente a partire da marzo 2025 nei paesi partecipanti nelle rispettive lingue nazionali.Inizierei daISSHO, presentato già a Lucca. Cosa rappresenterà secondo te per il mondo europeo dei?«È una, un vero punto di. È la prima volta che quattro paesi si mettono insieme per fare una pubblicazione che esce dai loro confini. Soprattutto per ilè una vetrina enorme che permette di essere pubblicati in quattro paesi differenti ogni tre mesi.