Gaeta.it - Consultazione popolare in Trentino su orsi e lupi: il quesito che divide la comunità

La questione della presenza dinelladella Valle di Non, in, sta generando un ampio dibattito. Da oggi fino al 7 dicembre, i cittadini possono esprimere la propria opinione attraverso unache si ripete a distanza di poco tempo da un'altra analoga tenutasi nella vicina Val di Sole. Con vari punti da considerare, ilvotato dai residenti tocca questioni di sicurezza pubblica e impatto economico legati alla presenza di grandi carnivori in aree densamente abitate.Dettagli dellaLasi svolgerà presso il municipio di Cles, che sarà aperto per le votazioni con un orario stabilito dal 25 novembre fino al 7 dicembre. Gli iscritti possono votare nei seguenti orari: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 12:30, con aperture pomeridiane il martedì dalle 14:30 alle 16:30.