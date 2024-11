Ilgiorno.it - Attacco verde contro Sala: "Non rispetti il programma". Grandi: Maura, sì al parco

Botta e risposta sul futuro del centrosinistra. Dopo l’affondo di venerdì del sindaco Giuseppe, arriva la replica del consigliere comunale di EuropaCarlo Monguzzi. La scintilla della polemica è stata l’approvazione del decreto Salva Italia, osteggiato da Verdi e sinistra radicale milanese che dicono "no al condono". Il primo cittadino si era rivolto proprio "a chi fa politica" sull’ala sinistra a Milano con parole nette, guardando già alla prossima sfida per Palazzo Marino: "Attenzione, tra due anni ci saranno le Comunali e bisogna capire se si ha la volontà di governare. Governare vuol dire prendere decisioni, non dire sempre “no“, avere il coraggio di portare avanti delle linee politiche per cambiare la città. Non è obbligatorio farlo. Si può stare tranquillamente all’opposizione.