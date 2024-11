Movieplayer.it - The Beast, intervista a George MacKay: "L'algoritmo? Non predice il futuro: dice solo quello che già sai"

"Non possiamo affidarci a unper fare arte. E mi piacerebbe lavorare con Alice Rohrwacher": l'attore è protagonista, insieme a Léa Seydoux, del nuovo film di Bertrand Bonello, in cui interpreta tre versioni diverse della stessa persona. In sala. Tratto dal romanzo di Henry James La bestia nella giungla, Thedi Bertrand Bonello è uno degli adattamenti cinematografici più originali visti negli ultimi anni. Arrivato in sala dopo il concorso a Venezia 2023, il film apre anche il Fantasticon Film Fest 2024. Il regista ha deciso di trasformare la storia originale in un viaggio che supera tempo e spazio: i due protagonisti, Gabrielle e Louis, continuano a incontrarsi nel corso delle epoche. Ogni loro nuova versione sembra infatti destinata a relazionarsi all'infinito con quelle dell'altro.