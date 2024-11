Ilrestodelcarlino.it - Su il sipario: ci sono i burattini

Al via la rassegna per bambini e famiglie "a Reggio Emilia", progetto di Fondazione Famiglia Sarzi e Teatro In. Oggi alle 16 al Pigal di via Petrella, in città, va in scena la compagnia L’Aprisogni con "Cappuccetto Rosso", in una versione un po’ particolare, che invita gli spettatori a ritrovare il piacere di riconoscere una trama familiare. Ogni personaggio si può immaginare somigliante a qualcuno che conosciamo, coi suoi piccoli difetti, le paure e le reazioni istintive di fronte ai pericoli. Al Novecento di Cavriago, invece, alle 11 e alle 16,30 di oggi va in scena "Avventure in pallone", spettacolo proposto dalla Compagnia Collettivo Clown, che racconta l’emozionante viaggio di un palloncino sfuggito dalle mani di un bimbo, spiegando al pubblico cosa accade quando un palloncino prende il volo e si alza in cielo.