Ilfattoquotidiano.it - Strage in discoteca in Messico, gruppo entra armato nel locale e spara sui clienti: almeno sei morti

sei persone sono morte e due sono rimaste ferite in unatoria in. Laè avvenuta nellaDbar della città di Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco dove undi uomini armati ha fatto irruzione all’alba,ndo all’impazzata sui.I video postati sui social mostrano il drammatico scenario che si sono trovati davanti gli agenti della polizia al loro arrivo nel, con i corpi delle vittime crivellati di colpi sparsi all’interno dellae giovani in preda al panico e allo sconforto.Ancora da capire il movente della, anche se la modalità dell’azione, secondo le autorità, ricorda quella della violenza spietata dei cartelli della droga che operano nella zona.L'articoloininnelsuiseiproviene da Il Fatto Quotidiano.