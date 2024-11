Siae Music Awards da Mengoni a Dardust | tutti i premiati

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Quali sono le canzoni che abbiamo ballato, ascoltato e guardato di più nel 2023? Per saperlo, basta dare un’occhiata ai titoli dei brani e ai nomi degli autori che hanno conquistato iieri al Superstudio di Milano nel corso di una serata condotta da Amadeus. “Una serata dia, di riconoscimenti, di grandi successi voluta dallanon solo per premiare i più ascoltati – ha detto Amadeus – ma per premiare tutta laa italiana: che è viva, che è bella, che fa sistema e, soprattutto che ci sa ancora sorprendere, e laè presente per tutelare questa fabbrica della creatività. ‘Noi siamo laa’. È un’emozione per me trovarmi dentro a questo ‘noi’, io che dia ho sempre vissuto, perché laa è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale.