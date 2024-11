Serie C 2024 25 | torna alla vittoria l’Ascoli Gubbio battuto di misura

Leggi su Sportface.it

Nel posticipo delle 19.30 del girone B della/25, che supera diper 1-0 ildavanti ai propri tifosi. Tre punti che mancavano addirittura dal 14 settembre, quando arrivò l’ultimo successo del Picchio sul campo del Milan Futuro. A decidere la sfida contro gli eugubini è un autorete di Pirrella, arrivata dopo 15?: Cozzoli sgasa sulla fascia e mette in mezzo un cross basso, su cui arriva la sfortunata deviazione del difensore ospite per la rete del vantaggio. Ilreagisce immediatamente ma non riesce a bucare la difesa ascolana. Nella ripresa Corazza va due volte vicino al raddoppio, ma viene fermato una volta dbandierina dell’assistente che segnala fuorigioco, l’altra dgran parata di Venturi. Nel finale la formazione umbra rimane addirittura in 9 uomini a causa delle espulsioni prima di Iaccarino e poi di Corsinelli:amministra il vantaggio e al triplice fischio può festeggiare la ritrovatache li allontana almeno momentaneamente dzona play-out.