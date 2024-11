Quifinanza.it - Pensioni più basse nel 2025, giù i coefficienti da applicare ai montanti contributivi

Dalchi andrà in pensione dovrà fare i conti con un assegno più leggero rispetto a chi si ritirerà entro il 2024. Il calo è legato alla revisione deidi trasformazione applicati ai, che vengono aggiornati ogni due anni per adeguarsi ai cambiamenti demografici ed economici.Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro (n. 436/2024) stabilisce dunque una riduzione che penalizzerà chi andrà in pensione nel biennio-2026.La simulazioneUn esempio concreto aiuta a comprendere l’impatto: un lavoratore di 67 anni, con un montante contributivo di 400.000 euro, percepirà22.892 euro annui se andrà in pensione entro il 2024,22.432 euro annui dalsubendo così un taglio di 460 euro all’anno, ovvero circa 35 euro al mese.Il sistema contributivo e idi trasformazioneLa riduzione degli assegni è una conseguenza diretta del funzionamento del sistema contributivo, introdotto con la riforma Dini e poi ampliato con la legge Fornero.