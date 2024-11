Napolipiu.com - “O Romelu, Romelu”: il post geniale del Napoli conquista i social

Dopo la vittoria sulla Roma firmata da Lukaku, il club azzurro ha pubblicato su Instagram una citazione che sta facendo il giro del web: "O Romelu, Romelu, perché sei tu?", rivisitando il celebre passo di Romeo e Giulietta. Un omaggio al suo bomber, che con la zampata vincente su assist di Di Lorenzo ha regalato tre punti pesantissimi agli azzurri. Per Big Rom è il quinto sigillo in campionato, a cui si aggiungono 4 assist: numeri che confermano la scelta vincente del Napoli.