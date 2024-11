Quotidiano.net - Non bisogna tollerare: "Abbandonare l’idea che la violenza non torna"

Leggi su Quotidiano.net

Quale il meccanismo dellacontro le donne? Ne parliamo con la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino. Quale il meccanismo della? Cosa scatta nella testa degli uomini, presidente Gulino? "Direi cosa non scatta. Non scatta un senso del limite, del rispetto, di consapevolezza di chi ho davanti. Non ho davanti un pungiball ma una persona che ha diritto a esprimere la propria opinione, a dissentire. E’ su questo che dobbiamo lavorare: potenziare la consapevolezza che di fronte a me ho un’altra persona e di lei non posso fare quello che voglio. Non posso zittirla, essere indifferente alle sue opinioni, offenderla, denigrala, maltrattarla. C’è poi un mondo di modelli familiari che possono fare la differenza: l’ idea di coppia che ho ereditato, cosa significa il rispetto dentro una relazione, che idea di ’maschio’ ho maturato.